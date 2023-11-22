“الأرصاد”: رياح شديدة على المدينة المنورة وتبوك

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها إلى (50- 59) كم/ ساعة، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، والعلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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كما نبه المركز من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره أز تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.