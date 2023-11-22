النمسا تلحق بمنتخب ألمانيا الهزيمة الثانية.. وطرد استثنائي

تلقى المنتخب الألماني هزيمته الثانية على التوالي عقب خسارته أمام منتخب النمسا 0-2 مساء الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعتهما.
وأنهى منتخب النمسا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه مارسيل سابيتزر في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، تلقت أحلام المنتخب الألماني في التعادل ضربة موجعة بعد طرد ليروي ساني في الدقيقة 49، وبدر منه رد فعل عنيف بعد ذلك.
وتلقى ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بذلك أول بطاقة حمراء في مسيرته بعد 59 مباراة دولية له مع منتخب الماكينات.
هل بالغ ساني بردة فعله؟ 🟥📤#مباراة_ودية #ألمانيا_النمسا pic.twitter.com/THrk9qMr2u
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023
واستغل منتخب النمسا النقص العددي في صفوف المنتخب الألماني وسجل الهدف الثاني عن طريق كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 73.
وكان المنتخب الألماني خسر أمام نظيره التركي 2 / 3 يوم السبت الماضي في مباراة ودية أيضا.
ويستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.
كريستوف باومجارتنر يسجل الهدف الثاني للنمسا في شباك ألمانيا
النمسا 2 ألمانيا 0#النمسا #ألمانيا pic.twitter.com/qGfSksgD1r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023