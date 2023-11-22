النمسا تلحق بمنتخب ألمانيا الهزيمة الثانية.. وطرد استثنائي

تلقى المنتخب الألماني هزيمته الثانية على التوالي عقب خسارته أمام منتخب النمسا 0-2 مساء الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعتهما.

وأنهى منتخب النمسا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه مارسيل سابيتزر في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، تلقت أحلام المنتخب الألماني في التعادل ضربة موجعة بعد طرد ليروي ساني في الدقيقة 49، وبدر منه رد فعل عنيف بعد ذلك.

وتلقى ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بذلك أول بطاقة حمراء في مسيرته بعد 59 مباراة دولية له مع منتخب الماكينات.

واستغل منتخب النمسا النقص العددي في صفوف المنتخب الألماني وسجل الهدف الثاني عن طريق كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 73.

وكان المنتخب الألماني خسر أمام نظيره التركي 2 / 3 يوم السبت الماضي في مباراة ودية أيضا.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.