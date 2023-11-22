بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تضاعف ألام البرازيل بخسارة تاريخية

ضاعف المنتخب الأرجنتيني ألام نظيره البرازيلي وتغلب عليه في عقر داره 1-0 صباح الأربعاء في الجولة السادسة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 .

وواصل منتخب أوروجواي انتصاراته وتغلب على بوليفيا 3 / صفر كما فازت كولومبيا على باراجواي 1 / صفر والإكوادور على تشيلي 1 / صفر بينما تعادلت بيرو مع فنزويلا 1 / 1 .

وعلى ملعب استاد "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، تأخرت انطلاقة مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب أحداث شغب في المدرجات.

وحسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا البرتغالي في الدقيقة 63 .

رأسية أوتاميندي تعلن تقدم أبطال العالم 🇦🇷🔥⚽ البرازيل 0 × 1 الأرجنتين#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #البرازيل_الأرجنتين | #SSC pic.twitter.com/rW2jjktA4i — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 22, 2023

وعاد المنتخب الأرجنتيني بذلك إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في مباراته الماضية أمام أوروجواي، والتي قطعت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للأرجنتين.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطتين أمام منتخب أوروجواي صاحب المركز الثاني.

أما المنتخب البرازيلي، فقد تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات التي افتتحها بانتصارين وتعادل، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السادس.

وباتت تلك الخسارة هي الأولى للبرازيل على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب أوروجواي الفوز الرابع له في التصفيات مقابل هزيمة واحدة وتعادل واحد، وتغلب على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة.

وسجل داروين نونيز الهدفين الأول والثالث لأوروجواي فلي الدقيقتين 15 و71 ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 39 وسجله لويس هاكين لاعب بوليفيا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد بوليفيا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع قبل الأخير.

وحقق منتخب كلومبيا الفوز الثاني على التواتلي وتغلب على مضيفه منتخب باراجواي بهدف وحيد سجله رافاييل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 .

وارتفع رصيد كولومبيا إلى 12 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد باراجواي عند خمس نقاط في المركز السابع.

أما منتخب بيرو، فقد تعادل مع منتخب فنزويلا 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر الأخير مقابل تسع نقاط لفنزويلا في المركز الرابع.

وتقدم منتخب بيرو بهدف سجله يوشيمار يوتون في الدقيقة 17 ثم تعادل منتخب فنزويلا بهدف سجله جيفيرسون سافارينو في الدقيقة 54 .