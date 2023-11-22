حماس وإسرائيل تتفقان على هدنة إنسانية وتبادل أسرى ومعتقلين

وافقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية على صفقة لإطلاق سراح بعض الأسرى مقابل هدنة إنسانية وزيادة في تدفق المساعدات إلى غزة.

ويسمح الاتفاث الذي توصلا إلى الطرفين، في البداية بإطلاق سراح 50 أسير من النساء والأطفال على دفعات من جانب حماس مقابل هدنة مؤقة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل من النساء والأطفال.

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وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية أن "إطلاق سراح كل 10 أسرى إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي واحد من وقف القتال".

بدورها، أكدت حماس في بيانها أن "المفاوضات كانت بجهود قطرية ومصرية، وكانت صعبة ومعقّدة، وأدت إلى إتفاق هدنة إنسانية يتوقف فيها إطلاق النار مؤقتًا، لمدة أربعة أيام، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع".

ومن المقرر أن تدخل مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا.