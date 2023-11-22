طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني وذلك عبر منصة ⁧‎أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وكان المرور السعودي أعلن في تغريدة له على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة على أن يستمر حتى غد الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري.

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وأوضح المرور السعودي في تغريدته أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.