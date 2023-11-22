تقييم الحوكمة.. الهلال والشباب في الصدارة بـ7 ملايين.. وفشل 4 أندية

أعلنت وزارة الرياضة نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024، وفقًا للتصنيف الإداري لأندية دوري روشن السعودي والدرجات الأدنى.

وبحسب بيان وزارة الرياضة، تم تصنيف الأندية إلى مستويات (أ - ب - ج - د - هـ) للأندية الرياضية الخاصة والأندية العامة.

وأصبح 14 ناديًا من دوري روشن مؤهلًا للحصول على الدعم، فيما فشلت أندية أبها، الفتح، ضمك والطائي في استحقاق الدعم.

وجاء الهلال في صدارة قائمة الأندية الرياضية الخاصة بعدما حل في الفئة بدعم كامل قيمته 7 ملايين ريال.

📊 وزارة الرياضة تُعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024: 1️⃣ الأندية الرياضية الخاصة ⁧#استراتيجية_دعم_الأندية pic.twitter.com/pJ2XLjpa57 — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 21, 2023

وفي المركز الثاني جاء القادسية ثانيًا من الفئة بدعم قيمته 5,75 مليون ريال، وحل النصر ثالثًا فئة بدعم قيمته 5,175 مليون ريال، والدرعية 5 مليون ريال، فيما جاء الاتحاد بـ 4.5 مليون ريال، أما الأهلي 2.875 مليون ريال.

ومن الأندية الرياضية العامة في دوري روشن، جاء في الفئة "أ" نادي الشباب بدعم كامل بقيمة 7 ملايين ريال.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه تم خفض قيمة الدعم، بسبب عدم الانتقال لفئة أعلى.

وشملت مؤشرات ومعايير الاستحقاق للدعم المالي كلاً من: "الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات".