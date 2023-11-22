11.27 مليارات ريال حصيلة 180.22 مليون عملية لنقاط البيع في أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة نحو 11.27 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 11.50 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وكشف البنك المركزي السعودي "ساما" في تقريره الأسبوعي، الخاص بعمليات نقاط البيع، أن عدد العمليات المنفذة بلغت نحو 180.22 مليون عملية.

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والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.