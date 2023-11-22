“منشآت” تختتم جولة التجارة الإلكترونية في عرعر وتستعد لأخرى في القصيم

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في بيان لها، عن انتهاء فعاليات جولة التجارة الإلكترونية في مدينة عرعر؛ التي تنظّمها بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدّمي الخدمات والمتخصّصين في التجارة الإلكترونية.

وأوضحت "منشآت" أن فعاليات الجولة شملت عدة جلسات حوارية قدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.

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وأشارت إلى أنها تضمنت 9 ورش تدريبية، منها: "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية".

وأشعلنت "منشآت" أنها ستستكمل جولة التجارة الإلكترونية في محافظة القصيم، التي تعد المحطة الثامنة من أصل 14 جولة حول المملكة؛ وذلك خلال الفترة 27 – 28 نوفمبر في مركز الملك خالد الحضاري، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

وتحرص "منشآت" على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني، عبر الرابط: https://ectour.monshaat.gov.sa/