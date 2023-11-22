الإصابة تبعد أنسيلمو عن صفوف الوحدة

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات فريقه.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مصادر خاصة كشفت لها أن الجهاز الطبي في النادي أوصى بإراحة اللاعب من التدريبات، مشيرة إلى أن مشاركته في المباراة أمام الخليج المقررة يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، باتت شبه مستحيلة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المصري عمرو الأشلم، طبيب نادي الوحدة، أبلغ الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجوس دونيس أن أنسيلمو /34 عاما/ لا يمكنه المشاركة في المواجهة المقبلة، خوفا من تفاقم إصابته العضلية التي غيبته عن تدريبات فريقه الماضية.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف حتى يتعافى ويدخل التدريبات الجماعية، من أجل تجهيزه للمشاركة في مواجهة الفريق بعد المقبلة أمام الرائد ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وذكرت المصادر نفسها أن المغربي فيصل فجر /35 عاما/ تعافى من إصابة بكدمة في الساق، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية، على أن يدخل في حسابات دونيس ضمن قائمة الفريق أمام الخليج.