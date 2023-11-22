فيديو لمحاكاة عروض “القسام” في مدرسة يثير الجدل في سلطنة عمان

أثار مقطع فيديو في سلطنة عمان، حالة من الجدل، حيث يحاكي طلاب في مدرسة بولاية بهلاء، العروض العسكرية لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

لقى الفيديو، انتقادات عدة وأثار الجدل في سلطنة عمان، بعد تجسيد عروض عسكرية لكتائب القسام.

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ويظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الطلاب يرتدون زي أسود، وعلم فلسطين على ظهورهم، ويحملون ما يشبه الأسلحة.

ويقدم الطلاب عروضهم أمام زملائهم في مدرسة جيفر بن الجلندى بولاية بهلاء، في سلطنة عمان.