تعرف على المتأهلين إلى يورو 2024.. و3 مقاعد متبقية

تتأهب ألمانيا لاستضافة 23 منتخبا في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الصيف المقبل، وقد حسم 20 منتخبا تأهلهم بالفعل بينما يتبقى ثلاثة مقاعد.

وفي قرعة البطولة المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد المنتخب الألماني صاحب الضيافة في المستوى الأول مع منتخبات البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وأكد جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الالماني أنه سينشغل بمنتخبات المستوى الأول فقط بحلول الوقت لمواجهتهم المحتملة، لكن هذا لا يعني أن المنتخب الألماني، الذي يبتعد بشكل كبير عن أفضل مستوياته، سيتنافس في مجموعة سهلة.

وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في تواجد المنتخب الألماني في مجموعة واحدة مع الدنمارك أو كرواتيا أو إيطاليا.

وإلى جانب المنتخب الدنماركي، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب منتخبي تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، ومنتخبات المجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يتواجد المنتخب الإيطالي في المستوى الرابع مع منتخبات منتخبي صربيا وسويسرا وثلاثة منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الثلاثة المتبقية، ويعد المنتخب البولندي الذي يضم النجم روبرت ليفاندوفسكي من أبرز الفرق المتنافسة، بينما يحلم منتخبا كازاخستان ولوكسمبورج بالتأهل للمرة الأولى إلى البطولة الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخبات الـ 12 المتنافسة على المقاعد المتبقية أيضا منتخبات إسرائيل وأوكرانيا وأيسلندا وويلز.

وستتنافس المنتخبات الـ 12 في ثلاثة مسارات، يضم كل مسار أربعة منتخبات حيث سيجرى إقامة مباراتي قبل نهائي من جولة واحدة في كل مسار ثم نهائي من جولة واحدة.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس 2024 بينما تقام منافسات النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 في الفترة ما بين 14 يونيو و14يوليو.