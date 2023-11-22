“الموارد البشرية” تعلن تجاوز مساهمات القطاع الخاص بمنصة “المسؤولية الاجتماعية” حاجز النصف مليار ريال

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، عن تجاوز قيمة مساهمات القطاع الخاص على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، حاجز النصف مليار ريال، ذلك خلال السبع أشهر الماضية.

وقال الراجحي، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إن مساهمات القطاع الخاص على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بلغت 517.642.132 ريالًا، ما يعكس دور الشركات في خدمة المجتمع، وتعزيز حيويته.

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وأوضح الراجحي، أن عدد مبادرات الشركات بلغ 50 مبادرة، وتجاوزت قيمة المبادرات 516 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الجهات المسجلة في المنصة وصلت إلى و494 للقطاع العام، و1009 للقطاع الخاص، و89 للقطاع العام.

وقال في منشورة، إن الفرص التنموية وصلت إلى 166 فرصة، بقيمة تجاوزت الـ 587 مليون ريال، ووصل عدد المستفيدين من الفرص، أكثر من 8 ملايين مستفيد، مشيرًا إلى أن عدد الفرص المتبناة وصل إلى 24 فرصة، بقيمة تجاوزت أكثر من مليون ريال.