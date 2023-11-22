“ترشيد”: إعادة تأهيل 7 مبانٍ بمرافق إمارة منطقة مكة المكرمة

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، إعادة تأهيل 7 مبانٍ في مرافق مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 65 ألف متر مربع وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

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استكملت كلٌ من "ترشيد" وإمارة منطقة مكة المكرمة أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مقر الإمارة بالمنطقة إضافة إلى المباني التابعة والمساندة، حيث تهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق مقر إمارة منطقة مكة المكرمة.

وتستهدف "ترشيد" تحقيق وفر من مشروعها بأكثر من 4 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، أي ما يعادل 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وبلغ التوفير المتوقع من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 18 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6 الآف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 100 ألف شتلة سنويًا.

كما تسعى إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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