حساب المواطن .. 6 سنوات من مسيرة الدعم المتواصل

الوئام – خاص

بإيداع الدفعة 72 من الدعم في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن يكون البرنامج قد أكمل عامه السادس ضمن مسيرة العطاء والمساندة المالية للأسر السعودية، وفق ضوابط وقواعد محددة وصارمة يتم مراجعتها بشكل دوري بهدف ضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين.

حساب المواطن بالأرقام

وانطلق حساب المواطن لأول مرة في ديسمبر عام 2017 وتضمنت أول ميزانية للسعودية بعد إطلاق البرنامج بندًا حول ميزانية البرنامج في سنته الأولى والتي جاءت في حدود 32 مليار ريال بواقع 2.5 مليار ريال شهريًا.

وبالفعل تم إيداع الدفعة الأولى يوم 21 ديسمبر 2017 وبلغت قيمتها 2.533 مليار ريال، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الدفعة حوالي 10.6 مليون شخص، وحصلت 50% من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

أما في الدفعة 72 التي تم إيداعها في نوفمبر 2023 فقد وصل مبلغ الدعم 3.4 مليارات ريال، استفاد منها 10.7 ملايين مستفيد وتابع، أي أنه بالرغم من ثبات عدد المستفيدين تقريبًا إلا أن الدعم زاد من 2.533 مليار ريال في الدفعة الأولى إلى 3.4 مليار ريال في الدفعة الـ72.

كما ارتفع متوسط دعم الأسرة من 938 ريالًا في الدفعة الأولى إلى 1482 ريالًا في الدفعة الثانية والسبعين.

أيضا وصل إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في 2017 أكثر من 181 مليار ريال استفاد بها 2.1 مليون رب أسرة يتبعهم 7.9 ملايين مستفيد.

أهداف حساب المواطن

ومنذ إطلاقه أعلن البرنامج أنه يستهدف تحقيق ما يلي:

• تعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية.

• المساهمة في تخفيف الآثار الناتجة عن تعديلات أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.

• ولا يشمل الدعم الأسر السعودية فقط بل يمتد ليشمل الأفراد المستقلين وحاملي بطاقات التنقل والمرأة السعودية زوجة الأجنبي.

• يعتبر البرنامج أحد برامج الدعم الاجتماعي المباشر مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.

• يعكس البرنامج اهتمام المملكة بالفئات الأولى بالرعاية ومساندتهم وتوفير مستوى لائق من المعيشة لهم.

الدعم الإضافي

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تلمس حاجة المواطنين، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بأن يتم صرف مبلغ من الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن منذ شهر يوليو 2022 وتم تمديد هذا الدعم لأكثر من مرة بموجب توجيه ملكي كريم حتى شهر ديسمبر من العام الجاري.

ويأتي هذا التوجيه الكريم استمرارًا للدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة وحرصًا منهم على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم في ظل كافة الظروف والمتغيرات.

مراجعة البيانات وتحديث الضوابط

ومنذ الدفعة الأولى لم تكن الضوابط جامدة ولم يكن الدعم الذي تحصل عليه الأسر ثابتًا بل كان يتطور باستمرار وفق المتغيرات التي تطرأ على الأسرة أو على القطاعات الاقتصادية في المملكة ووفق التحديثات الأخيرة فقد شملت الضوابط ما يلي:

• تم رفع سقف حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال للأسرة الواحدة وهو ما يعني أنه كلما زاد دخل الأسرة كلما تراجع نصيبها من الدعم مع ثبات المتغيرات الأخرى.

• كما تم وضع حد أقصى لمبلغ الدعم الشهري لكل أسرة بحيث يكون أكبر مبلغ يتم صرفه للأسرة الواحدة يعادل ما تحصل عليه أسرة متوسطة العدد (6 افراد) نصفهم أي رب الأسرة واثنين من التابعين فوق سن الـ18 عامًا.

• تم تغيير حد الإعفاء من التناقص وفق الآليات السابقة لضمان حصول الأسر على الدعم الفعلي الذي تستحقه.

محددات ومعايير

ويبني البرنامج محددات صرف الدعم على عدد من المعايير من بينها ما يلي:

• إجمالي الدخل الشهري للأسرة، شاملًا كافة أنواع الدخل باستثناء راتب الضمان الاجتماعي، وكلما كانت الأسرة من ذوي الدخل المنخفض زاد مبلغ الدعم مع ثبات المتغيرات الأخرى.

• كما يعتمد البرنامج على التركيب العمري للتابعين فكلما زاد عدد التابعين فوق 18 عامًا كلما زاد مبلغ الدعم مع ثبات العوامل الأخرى والعكس بالعكس.

• وهذا بدوره يفسر اختلاف مبلغ الدعم الذي تحصل عليه بعض الأسر المتشابهة في الدخل وعدد التابعين لكن تختلف في التركيب العمري للتابعين.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي

ولا يعتبر حساب المواطن هو برنامج الدعم المالي المباشر الوحيد فقد تضمن التوجيه الملكي الكريم أيضا زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، بحيث يكون مبلغ الدعم الشهري الأقصى للأسر الضمانية 5000 ريال وإذا ما أضفنا إليها متوسط مخصص حساب المواطن (في حدود 2000 ريال) فإن مجموع ما تحصل عليه الأسرة من دعم مالي نقدي يصل 7 أآلاف ريال شهريًا من برنامجين فقط من برامج الدعم بعيدًا عن البرامج الاجتماعية الأخرى مثل تكافل وريف وساند وغيرها من البرامج التي تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي على أرض الوطن وتعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على حماية الأسر السعودية الأولى بالرعاية من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية.