السفارة التركية بالرياض تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول للسعوديين

أعلنت السفارة التركية في الرياض، اليوم الأربعاء، عن بدأ تطبيق تأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول للمواطنين السعوديين عند السفر إلى تركيا.

وقالت السفارة التركية في الرياض، على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إن قرار بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول وليس لسفرة واحدة للمواطنين السعوديين عند السفر إلى تركيا.

اقرأ أيضًا: حساب المواطن .. 6 سنوات من مسيرة الدعم المتواصل

وقالت، إن التأشيرة الإلكترونية تصلح للأغراض السياحية والتجارية فقط، ومن الأفضل تقديم الطلب على التأشيرة قبل 48 ساعة من تاريخ السفر.

وتمنح بهدف السياحة والأعمال، لمدة 180 يومًا وتسمح لحاملها بدخول متعدد إلى تركيا والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.

وأشارة إلى أن ذلك يتم عبر الموقع الإلكتروني عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق البطاقات الائتمانية والمصرفية فقط (ماستركارد أو فيزا فقط)، ويتوجب اصطحاب نسخة مطبوعة أو إلكترونية عن تأشيرة الدخول الإلكترونية عند السفر إلى تركيا.