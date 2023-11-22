القافلة الإغاثية السعودية تستعد لدخول معبر رفح متوجهة إلى غزة

تستعد القافلة الإغاثية السعودية للتوجه إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، تمهيدًا لدخول القطاع لإغاثة الشعب الفلسطيني.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فيديو | استعداد القافلة الإغاثية السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني#الإخبارية pic.twitter.com/z4TjdNr2OR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2023

ووافقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية على صفقة لإطلاق سراح بعض الأسرى مقابل هدنة إنسانية وزيادة في تدفق المساعدات إلى غزة.

ويسمح الاتفاق الذي توصلا إلى الطرفين، في البداية بإطلاق سراح 50 أسير من النساء والأطفال على دفعات من جانب حماس مقابل هدنة مؤقة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل من النساء والأطفال.

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