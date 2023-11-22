مدير منتخب ألمانيا: يجب أن نتحسن قبل يورو 2024

قال رودي فولر مدير المنتخب الألماني إنه يجب أن يتحسن الفريق بعد هزيمته أمام نظيره النمساوي صفر / 2، وذلك قبل استضافة ألمانيا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في الصيف المقبل.

وقال فولر عقب المباراة أمام النمسا أمس الثلاثاء :"الأمر لا يتعلق بالنتيجة، وإنما بطريقة اللعب. هذا ليس أمرا لطيفا، لا يمكننا تقبل هذا ويجب أن تتحسن الأمور."

وجاء الفوز المستحق للمنتخب النمساوي على نظيره الألماني بعد ثلاثة أيام من هزيمة ألمانيا أمام تركيا 2 / 3، وهو ما بدد أمل المنتخب الألماني في مواصلة صحوته بعد أن حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المباريات الثلاث السابقة.

وقبل أقل من سبعة أشهر من مباراة افتتاح يورو 2024 التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونخ يوم 14 يونيو، يبدو المنتخب الألماني ومديره الفني جوليان ناجلسمان أمام مهمة في غاية الصعوبة لتجديد الأمل في تحقيق نتائج جيدة.

وأشار فولر إلى أنه اعتبارا من الآن وحتى فترة الأجندة الدولية المقبلة في مارس، سيكون ناجلسمان بحاجة إلى الوصول إلى استنتاجات من خلال الهزيمتين الأخيرتين للمنتخب الألماني أمام النمسا وتركيا، بما في ذلك العناصر التي سيعتمد عليها في النهاية.

ولم يلق فولر باللوم على ناجلسمان في الهزيمتين.

وقال فولر :"الأمر لا يتعلق باللعب بثلاثة أو أربعة لاعبين في الدفاع"، مضيفا أن الأمر يتعلق بافتقاد النسبة المطلوبة من الشغف، وهو ما يجب العمل عليه.