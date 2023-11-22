إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي في يونيو 2017 قادمًا من روما الإيطالي، أصبح النجم المصري أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق.

حطَّم محمد صلاح الأرقام القياسية تلو الأخرى، وسجل أهدافًا رائعة وكان جزءًا أساسيًا من نجاح ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

والآن إذا سجل صاحب الـ31 عاما في مرمى مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في افتتاح الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فسينضم إلى قائمة نخبة اللاعبين الذين سجلوا 150 هدفًا في البريميرليج.

عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويبلغ رصيد محمد صلاح حاليًا 149 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 243 مباراة، بواقع 147 هدفا بقميص ليفربول وهدفين بقميص ناديه السابق تشيلسي.

ومن المنتظر أن يصبح صلاح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى 150 هدفًا في البريميرليج.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

ألان شيرر - 260 هدفا هاري كين - 213 هدفا واين روني - 208 أهداف أندي كول - 187 هدفا سيرجيو أجويرو - 184 هدفا فرانك لامبارد - 177 هدفا تيري هنري - 175 هدفا روبي فاولر - 163 هدفا جيرمين ديفو - 162 هدفا مايكل أوين - 150 هدفا محمد صلاح - 149 هدفا ليس فيرديناند - 149 هدفا

أسرع اللاعبين وصولا لـ150 هدفًا في الدوري الإنجليزي

وإذا سجل صلاح في مرمى السيتي بالمباراة رقم 244 له بالدوري الإنجليزي، فسيصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الإنجاز.

وسيتجاوز النجم المصري في ذلك كلا من أندي كول ومهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.