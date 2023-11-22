استقالة مفاجئة لرئيس رابطة الدوري الإسباني

استقال خافيير تيباس من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قبل حوالي شهر من نهاية ولايته في ديسمبر المقبل.

وقدم رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس استقالته، على أن يتولى نائبا الرئيس كيكو كاتالان وميجيل أنجيل جيل مارين مهامهما بشكل مؤقت، حتى يتم العثور على رئيس جديد.

ومن المقرر أن تقوم الرابطة بتشكيل لجنة انتخابية من أجل العثور على الرئيس الجديد، والتي ستتألف من ثلاثة أندية من الدوري الأسباني وناديين من الدرجة الثانية لضمان إجراء العملية فوق المجلس.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية تيابس الحالية في 26 ديسمبر المقبل، لكنه كان حريصا على إجراء الانتخابات بسرعة، حيث كان من الممكن أن تستمر على مدى عدد من العطلات في فترة عيد الميلاد.

وهذا سيسمح للتصويت بالمضي قدمًا دون تأخير قبل عام 2024، ولكن في ظل الوضع الحالي، من المرجح أن يحتفظ تيباس بالسلطة.

وفي الوقت الحالي، ليس لدى تيباس أي منافسين، وبالتالي سيتولى الرئاسة مرة أخرى إذا لم يترشح ضده أي مرشح آخر، كما كان الحال في عام 2019.

وإذا فاز تيباس مرة أخرى في الانتخابات فسيعني ذلك استمراره لأربع سنوات أخرى في منصبه.