“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقيتين لدعم وتمويل شركات قطاع التطوير العقاري

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقيتين مع شركة "مسار النمو" للتمويل، وذلك لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري.

وقّع الاتفاقيتين من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب "مسار النمو" الرئيس التنفيذي عمار بن فوزي بيدس.

اقرأ أيضًا: إطلاق برنامج الشمولية الرقمية لخدمة ذوي الإعاقة وفئة كبار السن

وتهدف الاتفاقيتان إلى تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية تُلبي احتياجات مستفيدي "سكني" ضمن الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

عقب مراسم التوقيع على الاتفاقيات، قال منصور بن ماضي، إن الاتفاقيتين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني.

وأوضح أن الاتفاقيتين تُعد ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلاً في برنامج "تطوير" والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.

اقرأ أيضًا: القافلة الإغاثية السعودية تستعد لدخول معبر رفح متوجهة إلى غزة

ويُعد "تطوير" من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.