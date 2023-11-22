سببان يقربان كريستيانو رونالدو من خسارة مالية كبيرة

أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رنالدو نجم النصر مهددا بخسارة مالية كبيرة بسبب قضية مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو لا يزال يحاول مقاضاة يوفنتوس للحصول على 19 مليون يورو كأجور غير مدفوعة، لكن محامي البيانكونيري يزعم أنه تخلى عن حقوقه في الراتب أثناء اندفاعه للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد في عام 2018 مقابل 117 مليون يورو، لكن تدهورت علاقته مع النادي بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020، مما أدى إلى رحيله عن النادي في صيف 2021.

وأضافت "توتو سبورت" أنه خلال تلك الفترة التي توقفت فيها كرة القدم فعليًا، اتفق يوفنتوس مع جميع اللاعبين والموظفين على التنازل عن رواتب أربعة أشهر لمساعدته في تجاوز الأزمة.

وأشارت إلى أن عدد من لاعبي يوفنتوس اعترفوا فيما بعد بالموافقة على الحصول على تلك الأجور في نهاية المطاف من خلال بنود أخرى في المواسم التالية من خلال وثائق سرية من تحت الطاولة.

ولذلك عندما غادر رونالدو في الموعد النهائي للانتقالات في أغسطس 2021، شعر أنه لا يزال مدينًا له بمبلغ 19 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه تم رفض الإجراء القانوني الأول، وعقدت جلسة استماع ثانية يوم الثلاثاء في تورينو، مشيرةً إلى أن محامي يوفنتوس لديه دليلان مهمان للغاية في هذا الشأن.

وذكرت أن الدليل الأول هو أن الوثائق التي وافق فيها اللاعبون على توزيع أجورهم، لم تكن موقعة فعليا من قبل كريستيانو رونالدو، وبالتالي ليس هناك أساس قانوني يعتمد عليه الدون.

والدليل الثاني هو أن رونالدو كان في عجلة من أمره لمغادرة النادي والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الوقت القانوني، لدرجة أنه وقع على تنازل يؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي مدفوعات مستحقة.