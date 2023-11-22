هيثة التراث: اكتشافات أثرية بموقع الطوير الأثري بمدينة سكاكا تعود إلى 2300 سنة مضت

توصلت بعثة التنقيب في موقع الطوير الأثري بمدينة سكاكا؛ إلى اكتشاف ظواهر معمارية تعود للفترة 300 ق.م إلى 100 ميلادي، بالإضافة إلى بقايا مبنى برج مراقبة.

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وقالت هيئة التراث بوزارة الثقافة، عبر منشور لها بموقه "إكس"، اليوم الأربعاء، إن رحلة خاضها خبراء الآثار السعوديون في موقع الطوير الأثري بمدينة سكاكا، ساهمت في الكشف عن العديد من النتائج العلمية التي تبرز الدور التاريخي الذي لعبته منطقة الجوف خلال القرون السابقة للإسلام.

هيئة التراث في #السعودية تعلن اكتشاف ظواهر معمارية تعود للفترة 300 ق.م – 100 م وبقايا مبنى برج مراقبة في موقع الطوير الأثري بمدينة #سكاكا pic.twitter.com/JAPuU9AD22 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 22, 2023

وأوضحت الهيئة أن المكتشفات الأثرية تضم ظواهر معمارية تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، بالإضافة إلى بقايا مبنى يرج أن يكون برج مراقبة للدفاع عن المستوطنة أو منشأة دينية، كما تم العثور على مصادر مائية كانت تغذي النشاط السكني والزراعي تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت.

وعن اللقى الأثرية، أشارت الهيئة في بيانها، إلى العثور على مجسم جمل (دمى فخارية غير مكتملة)، بالإضافة إلى أواني فخارية تعود إلى 2300 سنة مضت، فضلًا عن قطع نقدية برونزية ومجمرة من الحجر الرملي.

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