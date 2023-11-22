بتراجع 50%.. إدراج 6 شركات في سوق “نمو” خلال 2023

أكثر من 28 شركة سعودية اختارت مسار الإدراج المباشر في السوق المالية السعودية الموازية "نمو" دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام، حيث يمثّل الإدراج المباشر وسيلة فعالة للحصول على مصادر تمويل إضافية، وبالتالي توفير الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية وتسريع وتيرة تطويرها.

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في عام 2023 جرى إدراج 6 شركات في السوق المالية السعودية الموازية "نمو" بتراجع 50% مقارنة بعام 2022 الذي شهد إدراج 13 شركة دون طرح أولي.

والإدراج المباشر هو إدراج الشركة بالسوق الموازية "نمو" دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام التقليدي، حيث تعد أحد الوسائل الفاعلة التي تختصر العديد من مراحل الطرح الأولي والكثير من الوقت والمال والجهد في عملية الإدراج بالسوق المالية.

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