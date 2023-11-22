مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.2 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 29.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11099 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات العمران، والزامل للصناعة، ومهارة، وسمو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والمتحدة للتأمين، والجوف، والمنجم، والأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.41% و6.67%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، عذيب للاتصالات، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.20 نقاط ليقفل عند مستوى 24096.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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