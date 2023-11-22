“ناقل” تُطلق أولى شاحنات النقل الكهربائية في المملكة

احتفت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، بتدشين أولى شاحنات النقل الكهربائية في المملكة، والتي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية.

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حضر حفل الإطلاق الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" آنف أبانمي، حيث تضمن الإطلاق تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة ناقل لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.

وتُعد شركة ناقل أول شركة لوجستية في المملكة تطلق شاحنات كهربائية، ويقوم عائد عملية إحلال الشاحنات الكهربائية لديها على تقليل التكاليف المادية لأنشطة النقل اللوجستية لشركة ناقل بشكل كبير، من خلال التقليص التدريجي لاستهلاك الوقود.

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