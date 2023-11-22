الأمن يحبط محاولة تهريب مخدرات ويضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم 25.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين ومواطن خليجي مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي 151 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، موضحة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وفي الرياض ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمحافظة الزلفي، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، حيث اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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