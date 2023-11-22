إطلاق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية

أطلقت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، الذي يعد أحد المشاريع المتوافقة مع رؤية الوزارة، وسعيها المستمر للاستثمار الأمثل في الرياضة، لكونها أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وينطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كخطوة أولى ضمن المشروع الرياضي الاستثماري لتسمية ملاعب المدن الرياضية، على أن يتبعه العديد من الملاعب الرئيسة في المدن الرياضية بالمملكة.

وتمر عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعدد من الخطوات الرئيسة، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ 120 يومًا، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المعايير والشروط الخاصة بالمنافسة، والتقدم بطلبات التأهيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويسهم هذا المشروع في تعزيز المساهمة بتنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي لإحداث نقلة نوعية، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية في رؤية المملكة 2030، حيث تحرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكات والعلاقة العملية مع مختلف الجهات، والمساهمة في نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.