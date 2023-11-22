الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي تحضيرًا لمواجهة الاتحاد وانتظام الدوليين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي عصر اليوم الأربعاء على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة فنية، ثم تمارين الوقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى اللاعبين الإحماء في الملعب، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات.

فيما تركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه "الكوماندوز" في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب انتظام الدوليين علي هزازي، وجاك هيندري، وروبن كوايسون، وأحمد الغامدي، ومحمد محزري بعد نهاية مشاركتهم الدولية مع منتخباتهم الوطنية.