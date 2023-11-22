“التجارة” تشهِّر بمنشأة لبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة منشأة لبيع المكسرات ومنتجات العطارة في محافظة رابغ، وذلك بعد حيازتها وعرضها منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وكانت المنتجات المضبوطة عبارة عن زيوت اللوز والزعتر والهيل، ودهن الحبة السوداء ونكهات عطرية وغيرها، حيث تم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، ومصادرة وإتلاف المنتجات، وتغريم المخالفين، والتشهير بهم على نفقتهم.

وأكدت وزارة التجارة حرصها على حماية حقوق المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.