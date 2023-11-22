رئيس الفيفا يدين أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، المواجهات التي حدثت بين أنصار منتخبي البرازيل والأرجنتين، خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن تصفيات مونديال 2026.

وأدت مواجهات الجماهير في المدرجات وتدخل الشرطة، إلى تأخير انطلاق المباراة 30 دقيقة وتوجه لاعبي الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وقال إنفانتينو عبر حسابه على (انستجرام) باللغات الانجليزية والإسبانية والبرتغالية "لا مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم على أرضية الملعب أو خارجه".

وأضاف "مواجهات مماثلة لا مكان لها في رياضتنا أو في مجتمعنا".

وتابع "يجب أن تكون الحماية مؤمنة للعب والتمتع بكرة القدم وأناشد السلطات المختصة باحترام ذلك على جميع المستويات، لجميع اللاعبين، الانصار، الأجهزة الفنية للمنتخبات والمسؤولين من دون استثناء".

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه لم يفتح أي تحقيق تأديبي، مشيرًا إلى أنه إجراء يتطلب المزيد من الوقت لأنه يتعين عليه الحصول على تقرير المباراة بالتفاصيل لدراسته.

وعاد المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف سجله مدافعه نيكولاس اوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقا بالبرازيل أول خسارة على ارضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.