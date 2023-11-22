انطلاق المرحلة المرحلة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب بالأحساء

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق المرحلة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب، يوم الاثنين المقبل، على ملعب أكاديمية مواهب الأحساء بمحافظة الأحساء.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم وتحت إشراف الإدارة الفنية للبراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من بينها مسار تطوير المواهب.

ومن المقرر أن يقام البرنامج في 10 مناطق قادمة وهي: الخرج، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الجوف، الجبيل، الرس، وادي الدواسر، مكة المكرمة، جازان.

وسيتم يوم الاثنين استقبال المشاركين المسجلين إلكترونيًا، إذ سيخضعون لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية للبراعم، على أن يلتحق المجتازين للبرنامج لمراكز التدريب الإقليمية.

يذكر أن البرنامج يستهدف المواهب من 10-14 عامًا، فيما يستهدف برنامج اكتشاف المواهب الأعمار من 6-9 أعوام، فيما تبقى الأعمار مفتوحة في برنامج FIFA للمدارس.