النصر في الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي للسيدات

انتهت منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للسيدات، بفوز النصر على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتوقف حاليًا منافسات الدوري السعودي للسيدات، بسبب انطلاق مسابقة كأس الاتحاد السعودي، غدًا الخميس، على أن يستأنف منافساته في 15 ديسمبر.

وعزز النصر للسيدات صدارته بالعلامة الكاملة، بعد أن حسم يوم السبت الماضي موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي بنتيجة 3-0.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للسيدات، برصيد 15 نقطة، بعدما فاز في 5 مباريات، دون التعرض لأي هزيمة.

فيما يحتل الاتحاد الوصافة برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في لقاء، وخسر مباراة واحدة.

ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء، وتعرض للهزيمة في مواجهتين.

أما القادسية فيحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن الهلال، حيث فاز في مبارة وتعادل في 4 مباريات ولم يتعرض للهزيمة.

ويتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل مرة واحدة وخسر في لقاءين.