أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدى وصوله مقر الحفل، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة: "يسعدنا حضوركم اليوم ومباركتكم لهذا الحفل لتكريم جهود صفوة من المنشآت والمنظمات وأصحاب المبادرات والاحتفاء بمنجزاتهم والثناء على أعمالهم ودفعهم نحو المزيد من الإنجاز".

وأضاف: تفخر جائزة الملك خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حاملةً اسم الملك خالد بن عبدالعزيز الذي نقتدي به، ونسير على خطاه ونحتذي بها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أنه استجابة للدور الريادي، والأثر التنموي والفاعل الذي تضطلع به؛ تعمل جائزة الملك خالد في إطار التعاون المثمر المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات نحو تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير بخطى ثابتة وسريعة وواضحة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وقيادة ولي عهده الأمين.

وأفاد بأن مؤسسة الملك خالد تحمل على عاتقها دوراً ريادياً يؤكد على الالتزام بتربعها في طليعة الأعمال التنموية, كما تعتز أيما اعتزازٍ بأثر برامجها ومبادراتها التي تصبو إلى تحقيق النمو المستدام.

وتابع بقوله: "لقد عملنا على ذلك لأعوام خلت، وها نحن اليوم بينكم نؤكد على استمراريتنا لهذا العمل الذي يخولنا أن نواصل التقدم في دعم وازدهار مجتمعنا -بإذن الله- مؤمنين بمواطنينا وكفاءة مؤسساتنا وقدرتها على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

عقب ذلك شاهد أمير منطقة الرياض، والحضور، عرضًا مرئيًا عن الجائزة وفروعها.

ثم أعلن أمين عام الجائزة سعود الشمري، أسماء الفائزين حيث حاز على جائزة شركاء التنمية في المركز الأول "منصة فهيم التعليمية"، يليه المركز الثاني "مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين"، ونال المركز الثالث "شركة شباب مجتمعي الوقفية"، فيما حصد المركز الأول في جائزة تميز المنظمات غير الربحية "جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة"، والمركز الثاني "الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية – بناء"، وحازت على المركز الثالث "الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى - عناية"، أما جائزة الملك خالد للاستدامة نالت المركز الأول "إدارة تشغيل معامل بقيق - أرامكو السعودية" وحازت على المركز الثاني "شركة التعدين العربية السعودية - معادن" بينما كان المركز الثالث من نصيب "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك".

وفي نهاية الحفل تسلّم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.