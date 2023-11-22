الفتح يواصل تدريباته استعدادًا لاستئناف دوري روشن

واصل نادي الفتح تدريباته، الأربعاء، على ملعب النادي الرديف، استعدادًا لاستئناف الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد الفتح لمواجهة فريق الفيحاء يوم السبت المقبل على ملعب نادي الفتح في الأحساء.

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الفتح، تنوعت تدريبات اليوم بين لياقية بالإحماء والركض حول الملعب سعيًا لرفع المعدل اللياقي، وتكتيكية بإجراء مناورة فنية تم تقسيم اللاعبين خلالها لثلاث مجموعات على مساحة كامل الملعب.

وشهدت تدريبات اليوم منافسة كبيرة بين اللاعبين للوصول إلى أعلى أداء ممكن تحضيرًا للمواجهة المقبلة.

وانضم الثنائي الدولي عباس الحسن ومختار علي للفريق الفتحاوي عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي أمس الثلاثاء بمواجهة الأردن والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين دون رد.