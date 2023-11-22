الاتحاد يعلن عودة صالح العمري للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

أعلن نادي الاتحاد، الأربعاء، مشاركة صالح العمري مع زملائه في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وتواصلت تحضيرات فريق الاتحاد تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد، شارك اللاعبون الدوليون حسن کادش وفيصل الغامدي وطلال حاجي في التدريبات بعد فراغهم من تمثيل المنتخب الأول، كما شارك اللاعب مروان الصحفي في التدريب بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي

وتركزت التدريبات التي قادها المدرب الأرجنتيني غاياردو على الجوانب الفنية.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.

ويمتلك الاتحاد في جعبته 24 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، في حين يمتلك الاتفاق 22 نقطة في المركز السابع.