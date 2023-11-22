“سبورت” الإسبانية: الهلال يتحرك لإبرام صفقة من صفوف برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، عن تحرك إدارة نادي الهلال لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يهتم الهلال بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، لتعويض الإصابة الطويلة التي تعرض لها مواطنه نميار.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا تلقى عرضًا من نادي الهلال في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تمامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضًا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعرض البرازيلي نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأوروجواى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.