رياض محرز: مستعد لقضاء حياتي كلها في السعودية

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز، لاعب النادي الأهلي، تأقلم سريعًا مع الحياة في المملكة العربية السعودية.

وانتقل محرز إلى صفوف الأهلي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون دولار.

وقال النجم الجزائري في مقابلة مع موقع "ايسينشيالي سبورتس"، إنه "يشعر بأنه مستعد لقضاء حياته كلها في السعودية".

وشارك النجم الدولي الجزائري في 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ونجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف وساهم بسبع تمريرات حاسمة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ، أن محرز مستعد لقضاء حياته في السعودية.

واستشهد اللذيذ قائلًا: "بعد الأسابيع الثلاثة الأولى من البطولة، تحدث معي رياض محرز وقال (أتخيل نفسي أعيش في جدة والسعودية طوال حياتي الآن)".

ويتساوى محرز مع نجم النصر كريستيانو رونالدو بسبع تمريرات حاسمة لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في دوري روشن.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.