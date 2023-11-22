خالد العيسى: الأهلي‬⁩ لم يأخذ حصته العادلة كباقي الأندية في الصفقات الصيفية

يرى خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه‬⁩ لم يأخذ حصته العادلة كباقي الأندية في فترة الصفقات الصيفية الماضية.

وقال العيسى في تصريحات لبرنامج "كورة روتانا"، الأربعاء: "الأهلي‬⁩ لم يأخذ حصته العادلة كباقي الأندية في الصفقات الصيفية، وقيمة عقد كريستيانو رونالدو أو نيمار تساوي قيمة لاعبينا بالكامل".

وأضاف: "الدعم للأندية غير متساوي والأهلي كقوة جماهيرية وتسويقية بعيد عن كل الأندية مع كامل احترامي لهم جميعًا".

وتابع العيسى: "طلبت من اللجنة الفنية التعاقد مع ساديو ماني وليفاندوفسكي وسافيتش وفيراتي وراموس".

وأكمل: "ساديو ماني ارتبط اسمه بالأهلي والجميع يعلم ذلك واللاعب ظهر في مقابلة شخصية وذكر أن ⁧‫الأهلي‬⁩ أول نادي تواصل معه".

وختم رئيس الأهلي: "كمواطن سعودي سعيد جدًا بهذا المشروع في الرياضة السعودية، لكن كأهلاوي أرغب بالمزيد ولن نتأخر عن دعم الفريق في خانة يحتاجها".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الشباب مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.