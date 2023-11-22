“سيكون بطلًا في السعودية”.. أسطورة ليفربول يتوقع موعد رحيل محمد صلاح عن الريدز

يعتقد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جون بارنز، أن إدارة "الريدز" تعرف الموعد الذي سيرحل فيه نجم الفريق محمد صلاح.

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلًا في السعودية، لكنه قال إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الفرصة متاحة أمامه للانتقال إلى السعودية، لكن متى فلا نعرف".

وأوضح بارنز: "أتوقع أن يبقى في ليفربول بالعامين المقبلين، إذا تغير ذلك فليتغير، لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به".

وختم تصريحاته: "صلاح سيبلغ من العمر 32 أو 33 عامًا في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل".

ووقع صلاح، الذي يبلغ 31 عامًا، عقدًا جديدًا مع ليفربول في عام 2022 مدته 3 سنوات.

الجدير بالذكر، أن قائد المنتخب المصري حصل على عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبدأ صلاح موسمه الحالي مع ليفربول بشكل مثالي، حيث سجل 10 أهداف في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.