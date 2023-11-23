مورينيو يكشف موقفه من التدريب في السعودية

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب إيه إس روما الإيطالي، موقفه من تدريب أحد الفرق السعودية، متوقعًا بقاء كارلو أنشيلوتي مدربًا لريال مدريد.

وارتبط اسم مورينيو بالانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه بقي في النهاية على رأس الإدارة الفنية لفريق العاصمة الإيطالي.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، "أعتقد أني سأنتقل إلى الدوري السعودي يومًا ما، سأذهب وأدرب هناك".

لكن المدرب البرتغالي أضاف "هذا اليوم الذي أتحدث عنه لن يكون غدا أو بعد غدٍ".

وعما إذا كان من الممكن أن يقود ريال مدريد في ولاية ثانية خلفًا لأنشيلوتي، رد بقوله "فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) شخص ذكي ولديه مدرب مميز، لماذا سيفكر في التعاقد مع مدرب آخر؟".

وتابع "أنا مشجع لريال مدريد، وأتمنى أن يبقى أنشيلوتي فهو المدرب المثالي للفريق".

وتوقع مورينيو عدم انتقال أنشيلوتي لتولي قيادة منتخب البرازيل، مفيدًا "أعتقد أن شخصًا مجنونًا مثلي فقط من يمكنه ترك ريال مدريد رغم أن رغبة النادي كانت عكس ذلك، لقد غادرت رغم أن النادي أرادا استمراري وقتها، أنا متأكد من أن أنشيلوتي سيقرر البقاء مع ريال مدريد، بمجرد أن يتصل به فلورنتينو بيريز".