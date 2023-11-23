رئيس الاتحاد: سنتظلم إذا انتقل صلاح أو دي بروين لنادٍ سعودي آخر

كشف أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، أن ناديه سيتظلم إذا انتقل محمد صلاح، نجم ليفربول، أو كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، أو ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، إلى نادٍ سعودي آخر.

وارتبط الاتحاد بضم عدة نجوم عالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على رأسهم صلاح، لكن المفاوضات توقفت في النهاية.

وكشفت تقارير صحفية سابقة أن ليفربول رفض عرضًا ضخمًا وصلت قيمته إلى 250 مليون جنيه إسترليني لانتقال صلاح إلى الاتحاد.

وقال الحائلي، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" على قناة "إم بي سي"، "إذا انتقل صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وراموس إلى أي نادٍ سعودي آخر، سنتظلم لأن الاتحاد أول من طلب التعاقد معهم".

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد للصدى: طلبنا محمد صلاح وماركينيوس ولكن برنامج الاستقطاب أخبرنا بأنه لا توجد ميزانية متوفرة لنادي الاتحاد على عكس أندية أخرى.. والتعاقد مع غاياردو هو الخيار الأفضل للاتحاد#صدى_الملاعب

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وأوضح "كان لنا طلبات أخرى في الصيف بخلاف المحترفين الذين تعاقدنا معهم، وإذا كنا نتحدث بشفافية تامة، أريد أن أعرف مثل المشجعين عما دار في مفاوضات برنامج استقطاب اللاعبين مع ليفربول بشأن صلاح، وكذلك مع ماركينيوس، وجوندوجان وراموس ودي بروين".

وأضاف "عند سؤال برنامج استقطاب اللاعبين عن سبب فشل المفاوضات مع صلاح واللاعبين الآخرين، أجابونا بأنه لا توجد ميزانية كافية للاتحاد، وهذه إجابة غير مقنعة بالنسبة لنا".

وواصل رئيس الاتحاد "المفاوضات بدأت عندما طلبنا من برنامج استقطاب اللاعبين ضم صلاح، وبعد سلسلة من المفاوضات قالوا لنا إن الميزانية الخاصة بالاتحاد ليست كافية لضم صلاح من ليفربول".

وأكمل الحائلي "تواجدت في لندن مع سعد اللذيذ من أجل صفقة صلاح، وعليه أن يكشف سبب فشل مفاوضاته مع ليفربول".

وشدد الحائلي على أن "الاتحاد لم يحصل على ميزانية مثل التي حصل عليها باقي الأندية السعودية".

وعن أسباب إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد، رد بقوله "الاتحاد نادٍ كبير، وجماهيره لا ترضى إلا بالذهب، لم تكن هناك حالة رضا لدى الجماهير، إقالة المدرب جاءت بسبب سوء النتائج، وهذا أمر تعمل عليه كل الأندية في العالم".