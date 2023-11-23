الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على أجزاء من المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض؛ في حين لا يُستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة, وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المذكورة إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنه.

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