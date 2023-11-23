رئيس تحرير “ماركا” يكشف مفاوضات لمشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا

كشف خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، عن وجود مفاوضات من أجل مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحات فيليكس بعد ثورة التعاقدات التي شهدها دوري روشن للمحترفين خلال الصيف الماضي، حيث انضم عدد كبير من النجوم الذين اعتادوا المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى السعودية.

وكانت هذه الأنباء ترددت في صحف إيطالية في وقت سابق، قبل أن يؤكدها رئيس تحرير "ماركا".

وقال فيليكس، عبر برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية الرياضية، "هناك مفاوضات جادة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره السعودي كي يشارك نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا، لكنها لم ترق للطابع الرسمي بعد".

رئيس تحرير الماركا الإسبانية خوسيه فليكس:

مفاوضات جادة وفي مراحلها النهائية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السعودي لمشاركة أحد أندية دوري روشن في دوري أبطال أوروبا@jfelixdiaz#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/dfcWvWZPHM — #دورينا_غير (@SBA_sport) November 22, 2023

وأضاف رئيس تحرير الصحيفة الإسبانية "المفاوضات تنصب على مشاركة بطل دوري روشن للمحترفين في دوري أبطال أوروبا، وليس ناديًا بعينه".

وأكمل "مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا سيكون بشكل دائم، وليس لمدة موسم واحد".

رئيس تحرير الماركا الإسبانية خوسيه فليكس:

مشاركة أحد أندية دوري روشن في دوري أبطال أوروبا سيكون أمر دائم وليس لموسم واحد@jfelixdiaz#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/4g7iq4xruq — #دورينا_غير (@SBA_sport) November 22, 2023

وأشار فيليكس إلى أنه يميل لمشاركة النصر، كونه يضم كريستيانو رونالدو، الذي سبق أن لعب لريال مدريد في إسبانيا خلال الفترة من 2009 حتى 2018.