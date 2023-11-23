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رئيس تحرير “ماركا” يكشف مفاوضات لمشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا

23 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

كشف خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، عن وجود مفاوضات من أجل مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحات فيليكس بعد ثورة التعاقدات التي شهدها دوري روشن للمحترفين خلال الصيف الماضي، حيث انضم عدد كبير من النجوم الذين اعتادوا المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى السعودية.

وكانت هذه الأنباء ترددت في صحف إيطالية في وقت سابق، قبل أن يؤكدها رئيس تحرير "ماركا".

وقال فيليكس، عبر برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية الرياضية، "هناك مفاوضات جادة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره السعودي كي يشارك نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا، لكنها لم ترق للطابع الرسمي بعد".

وأضاف رئيس تحرير الصحيفة الإسبانية "المفاوضات تنصب على مشاركة بطل دوري روشن للمحترفين في دوري أبطال أوروبا، وليس ناديًا بعينه".

وأكمل "مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال أوروبا سيكون بشكل دائم، وليس لمدة موسم واحد".

وأشار فيليكس إلى أنه يميل لمشاركة النصر، كونه يضم كريستيانو رونالدو، الذي سبق أن لعب لريال مدريد في إسبانيا خلال الفترة من 2009 حتى 2018.