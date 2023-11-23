ميسي: مباراة البرازيل والأرجنتين كادت تنتهي بـ”كارثة”

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن مباراة منتخب بلاده والبرازيل كادت تنتهي بـ"كارثة" بسبب شغب جماهير الفريقين.

وتغلب منتخب الأرجنتين على غريمه البرازيلي بهدف على ملعب "ماراكانا" فجر أمس الأربعاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكبّد منتخب التانجو نظيره السامبا الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات الجارية، الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الفريق الأصفر.

وشهدت المباراة أعمال شغب من جماهير المنتخبين، وتدخل اللاعبون لتهدئة الأمر.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "كانت الأمور سيئة لأننا شاهدنا كيف كان يتم الاعتداء على الناس".

وأضاف صاحب الـ36 عامًا "الشرطة، كما حدث في نهائي كوبا ليبرتادوريس، كانوا يقمعون الناس مرة أخرى باستخدام العصي".

وتابع ميسي، الفائز بكأس العالم 2022"، "ذهبنا إلى غرفة الملابس لأنه كان أفضل وسيلة لتهدئة الأمور، كان يمكن أن ينتهي الأمر بكارثة".

واختتم "كنا نفكر في العائلات، الأشخاص الذين هم هناك، الذين لا يعرفون ما يحدث، وكنا أكثر قلقًا بشأن ذلك من اللعب في مباراة كانت، في تلك اللحظة، ذات أهمية ثانوية".