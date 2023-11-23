رغم ارتباطه بالاتحاد والأهلي.. إعلامي إسباني: الهلال قريب من مودريتش

كشف إعلامي إسباني أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، بات قريبًا من الانضمام إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن الأهلي والاتحاد فتحا خطوط الاتصال مع مودريتش لضمه خلال يناير المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن التقارير أشارت إلى أن ناديي جدة يحاولان إقناع النجم الكرواتي المخضرم بالانضمام إلى أحدهما في الشتاء وليس بنهاية الموسم.

ومع ذلك، قال خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر برنامج "دورينا غير" على قناة الرياضية السعودية، إن الهلال سيفوز بخدمات مودريتش، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يمانع هذه الخطوة، وأن الدوري السعودي سيكون وجهته المقبلة.

وفي سياق مختلف، أوضح "فالفيردي فضّل البقاء مع ريال مدريد رغم أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية".

وتابع رئيس تحرير الصحيفة الأشهر في إسبانيا "ألفارو موراتا يملك عرضين من السعودية وأمريكا، وجريزمان حصل على عرض سعودي أيضًا، لكنه طالب إدارة ناديه مؤخرا بتجديد عقده".

وفي شأن آخر، قال فيليكس "الاتحاد لم يتواصل مع باولو ديبالا (نجم روما)، لكن قد نراه في صفوف العميد بعد التعاقد مع المدرب مارسيلو جاياردو".