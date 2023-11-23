كاسيميرو يرحب باللعب في دوري روشن

أبدى البرازيلي كاسيميرو، نجم وسط مانشستر يونايتد، ترحيبه باللعب لأحد أندية دوري روشن للمحترفين خلال الفترة المقبلة، حسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت شبكة "ريليفو" أن كاسيميرو وافق على فكرة خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وأشارت الشبكة إلى أن كاسيميرو يرى أن مانشستر يونايتد لا يملك مشروعًا ناجحًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، في المقابل يعتقد أن الانتقال إلى السعودية سيكون فرصة للتنافس مع عدد من النجوم السابقين.

وأوضحت "ريليفو" أن كاسيميرو، صاحب الـ31 عامًا، يرغب في الحصول على عقد مالي كبير قبل الاعتزال.

وانتقل كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الماضي، ويرتبط بعقد مع فريق الشياطين الحمر حتى يونيو 2026.

وفي نفس السياق، كشف خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر برنامج "دورينا غير" على القناة الرياضية السعودية، أن النادي الذي يفاوض كاسيميرو في الوقت الحالي هو النصر.

وأضاف أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يلعب دور الوسيط في الصفقة كونه يرتبط بعلاقة قوية مع النجم البرازيلي، منذ أن لعب بجواره في صفوف ريال مدريد.