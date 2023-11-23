الرئيس التنفيذي للاتحاد: لن نبرم صفقات كثيرة في الشتاء

كشف دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للاتحاد، رؤية النادي لفترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وقال سواريز، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، "الميركاتو الشتوي لا تعقد فيه صفقات جيدة جدا غالبا لأن المتوفرين لا يلبون الطموح".

وأضاف "لا أتوقع أننا سنبرم صفقات كثيرة أو نغير كل شيء في الشتاء، لأن الأمور لا تسير على هذا النحو".

وتابع المسؤول "علينا العمل مع اللاعبين الموجودين لدينا، فهؤلاء هم الذين ينجحون عملنا".

سواريز - الرئيس التنفيذي للاتحاد: إقالة نونو سانتو كانت بسبب النتائج السيئة وفقدنا الثقة منذ الخسارة أمام الهلال .. غاياردو من أحد أفضل المدربين في العالم .. لم يكن لدينا الوقت لإعداد الفريق بسبب البطولة العربية .#أكشن_مع_وليد

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وعن سبب إقالة نونو سانتو، أوضح "النتائج كانت جيدة الموسم الماضي، لكن منذ مباراة الهلال في الموسم الماضي فقدنا الثقة بالمدرب".

وزاد "رأينا أن النتائج الجيدة في الواقع لن تكون موجودة إذ استمر سانتو في منصبه، وهذا هو السبب الذي جعلنا نقرر إقالته".

وكان الاتحاد أعلن إقالة سانتو والتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت السابق.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد نهاية الجولة 13.

ويلتقي الاتحاد نظيره الاتفاق غدًا الجمعة في أولى مباريات الفريق تحت قيادة جاياردو.

ويستعد الاتحاد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2023 في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.