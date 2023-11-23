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المتحدث باسم “الرياضة” يقدم توضيحًا بشأن مشروع حقوق تسمية الملاعب

23 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
رجاء الله السلمي
رجاء الله السلمي

قدم الدكتور رجاء الله السلمي، المتحدث باسم وزارة الرياضة، توضيحًا بشأن مشروع حقوق تسمية الملاعب، الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق.

كانت وزارة الرياضة أعلنت يوم الأحد الماضي تعديل مسمى 3 ملاعب هي ستاد الملك فهد، وستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقالت الوزارة وقتها إنه تم تغيير مسمى الملاعب الثلاثة لتصبح "مدينة الملك فهد الرياضية"، و"مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية"، و"مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الرياضة إطلاق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، حيث انطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

من جانبه، أوضح السلمي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الخميس، أن طرح حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الرئيس سيتبعه مختلف ملاعب المدن الرياضية.

وأضاف أن تقديم الطلب يتم عبر موقع وزارة الرياضة الإلكتروني.

وأشار السلمي إلى أن مشروع تسمية الملاعب يساعد في تنمية القطاع الرياضي، مشددًا على أن التسمية ستكون للملاعب وستحتفظ المدن الرياضية بمسمياتها.

يذكر أن عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يمر بعدد من الخطوات الرئيسة على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ120 يومًا.