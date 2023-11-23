المتحدث باسم “الرياضة” يقدم توضيحًا بشأن مشروع حقوق تسمية الملاعب

قدم الدكتور رجاء الله السلمي، المتحدث باسم وزارة الرياضة، توضيحًا بشأن مشروع حقوق تسمية الملاعب، الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق.

كانت وزارة الرياضة أعلنت يوم الأحد الماضي تعديل مسمى 3 ملاعب هي ستاد الملك فهد، وستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

📄 وزارة الرياضة تعلن تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى "مدن رياضية" 🏟️: 1️⃣ مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض

2️⃣ مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية

3️⃣ مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية pic.twitter.com/59zZFU9zzZ — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 19, 2023

وقالت الوزارة وقتها إنه تم تغيير مسمى الملاعب الثلاثة لتصبح "مدينة الملك فهد الرياضية"، و"مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية"، و"مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الرياضة إطلاق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، حيث انطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

📄 وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق #تسمية_الملاعب في المدن الرياضية 🏟️ pic.twitter.com/GDaHEf41UV — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 22, 2023

من جانبه، أوضح السلمي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الخميس، أن طرح حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الرئيس سيتبعه مختلف ملاعب المدن الرياضية.

مشروع حقوق #تسمية_الملاعب 🏟: ▫️طرح حقوق تسمية ملعب @KASCjed الرئيس

▫️سيتبعه مختلف ملاعب المدن الرياضية

▫️تقديم الطلب يتم عبر موقع @mosgovsa الإلكتروني

▫️يساعد في تنمية القطاع الرياضي

▫️التسمية ستكون للملاعب وستحتفظ المدن الرياضية بمسمياتها pic.twitter.com/e1MFVXZsMu — المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة (@spokesman_mos) November 23, 2023

وأضاف أن تقديم الطلب يتم عبر موقع وزارة الرياضة الإلكتروني.

وأشار السلمي إلى أن مشروع تسمية الملاعب يساعد في تنمية القطاع الرياضي، مشددًا على أن التسمية ستكون للملاعب وستحتفظ المدن الرياضية بمسمياتها.

يذكر أن عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يمر بعدد من الخطوات الرئيسة على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ120 يومًا.