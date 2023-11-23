تدشين البرنامج الوطني للتشجير بمركز الشقيق في جازان

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، عن تدشين البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، اليوم الخميس، بموقع منظومة إنتاج الشقيق، وذلك بزراعة 10000 شتلة.

بدوره، أوضح نائب مدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس سامي أحمد حكمي، أن البرنامج يعد أحد البرامج الأساسية التي يقوم الفرع بتنفيذها بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجميع محافظات المنطقة، سعياً للمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية.

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وقال حكمي، إن البرنامج يهدف إلى تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، و تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية البيئية المستدامة.