الصين تدعو لدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

قال المندوب الصيني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لي سونج، اليوم الخميس، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، إن بلاده تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن سونج قوله، إن الصين تدعم بصورة فاعلة جهود المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، داعيًا الدول المعنية في المنطقة والدول الحائزة لأسلحة نووية إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة في عملية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة.

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وحث المندوب الصيني جميع الأطراف على تكثيف الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول من خلال الحوار والتشاور للمساعدة في دعم سلطة وفعالية النظام الدولي لعدم الانتشار وصون السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما حث، إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.